 خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات خلال 3أيام المقبلة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس على مدى 72 ساعة القادمة بداء من غدا الجمعة، وحتى الأحد القادم.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية،أن يسود غدا الجمعة، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تودى إلى اضطراب بالملاحة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ويسود طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا مع فرص سقوط أمطار متوسطة رعدية، ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلا، والرياح معتدلة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود السبت،المقبل، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة.

ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة مع سقوط أمطار متوسطة على إلى غزيرة بعض المناطق.

ويسود طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلا، والرياح معتدلة.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود الأحد المقبل، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

ويسود طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لطيف ليلا والرياح معتدلة.. ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد مائل للبرودة إلى بارد ليلا، والرياح معتدلة وأمطار خفيفة شمالا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.