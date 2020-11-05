متحدث الجاليات المصرية بأوروبا: مصر شهدت نهضة شاملة في كل المجالات

أشادت الجاليات المصرية بأوروبا، بما حققته القيادة السياسية للدولة المصرية خلال آخر 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن مصر شهدت إنجازات حقيقية في جميع المجالات ساهمت بشكل كبير في تحسين أحوال المواطنين المعيشية الإجتماعية.

ومن جانبه أكد إسلام السويسي المتحدث الإعلامي للجاليات المصرية بأوروبا، أن أبناء مصر في الخارج يشعرون بالفخر والاعتزاز بوجود قيادة مصرية واعية حريصة على تراب الوطن.

ونوه السويسي إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، من خلال رفع مستوى المعيشة وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الإجتماعية.

ولفت متحدث الجالية المصرية، إلى أن الرئيس السيسي ضرب المثل والقدوة لجميع المسؤولين في كل مكان داخل مصر فى الانتصار الحقيقي لكل مواطن مصري بسيط يمد يده إلى أي مسؤول، وذلك من خلال حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع جولاته على متابعة المشروعات التي تجرى على أرض الواقع؛ بتواصله وحواراته الإنسانية والتلقائية رفيعة المستوى مع جميع المواطنين، من أجل معرفة مشكلاتهم وحلها في الحال.

وأوضح أن القيادة السياسية منذ توليها الحكم عملت على استعادة مصر لمكانتها في الداخل والخارج والعمل في الملفات بالتوازي مما بدأ يؤتى ثماره هذه الأيام بالإضافة للمشروعات القومية التي بدأنا نجنى ثمارها، إلى جانب تمكين الشباب بعد تأهيلهم وتسكينهم في العديد من المناصب العامة وهذا يعنى خلق صف ثان جديد من الكوادر الشبابية.