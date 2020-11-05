القوات المسلحة تشارك فى تأمين الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

أعلنت القوات المسلحة استعدادها بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية المقرر إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في نطاقها، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتنظيم وتأمين أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالمحافظات المقرر إجراؤها بها.

يأتي ذلك في إطار مساهمة القوات المسلحة في تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 .

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة - عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي - إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على التأكيد على الاستعداد التام لجميع عناصرها لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لإي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية ، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية وتجميع الإحتياطات وعناصر الإنتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية ، للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية فى حالة المواقف الطارئة .

وكذلك التأكد من تفهم جميع القوات للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم،انطلاقا من مسئولياتها الوطنية حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف الذي يليق بشعب مصر العظيم.

تأتي تلك الجهود التي نبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسئولياتها الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم .