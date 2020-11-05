الارصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال ال 24 ساعة المقبلة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وسقوط أمطار

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال ال24 ساعة المقبلة، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد حدوث انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، ليسود طقس لطيف نهاراً على السواحل الشمالية والقاهرة الوجه البحري وحتى شمال الصعيد وجنوب الصعيد، وسرعة الرياح معتدلة على أغلب المناطق تنشط أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020 وبيان بدرجات الحرارة وخريطة سقوط الأمطار:-

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بحالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون الطقس خلال الليل بارد على محافظات القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ، وجنوب الصعيد. ويمكن معرفة درجات الحرارة المتوقعة من خلال بيان هيئة الأرصاد الجوية التالي:-

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد لسقوط الأمطار والتي تتنوع ما بين خفيفة إلى متوسطة حسب المناطق التي تتساقط عليها الأمطار، حيث من المتوقع هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة الكبري، ومن خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بمحافظات الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق كالسواحل الشمالية والسلوم، ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.