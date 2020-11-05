السفير المصرى فى كندا يناقش مع وزير خارجية حكومة الظل العلاقات المشتركة

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، اليوم الخميس، نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندى ووزير خارجية حكومة الظل "مايكل شونج"، حيث بحثا العلاقات المصرية الكندية وسبل تعزيزها، والتطورات فى منطقة الشرق الأوسط.





وأعرب وزير خارجية حكومة الظل الكندية، عن خالص تمنياته للحكومة المصرية بالنجاح فى جهود وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

وقال السفير أحمد أبو زيد عقب اللقاء، إلى أنه حرص فى البداية على تهنئة النائب "شونج" على توليه منصب وزير خارجية حكومة الظل، معرباً عن تطلعه للعمل معه من أجل دفع العلاقات المصرية الكندية لآفاق أرحب، مستعرضاً العلاقات التاريخية بين البلدين منذ عام 1954، ودور كندا فى تدشين أول عملية أممية لحفظ السلام فى سيناء عقب أزمة السويس والعدوان الثلاثى عام 1956.

وأوضح أبو زيد، أن اللقاء شهد نقاشاً مطولاً حول التطورات التى تشهدها المنطقة العربية، والمواقف الكندية تجاهها، حيث حرص السفير أبو زيد على الإجابة عن استفسارات النائب الكندى بشأن تطورات مفاوضات سد النهضة، والوضع فى ليبيا، والقضية الفلسطينية، والعلاقات المصرية الإفريقية، وكذا جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وتابع أبو زيد، أن اللقاء تناول كذلك سبل تنشيط العلاقات الثنائية فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزخم الإيجابى الذى تولد خلال الأعوام الأخيرة، والذى تجلى مؤخراً فى تحول مصر لتصبح الشريك التجارى الأول لكندا إفريقياً والثانى عربياً، وانعقاد جولة المشاورات السياسية العاشرة على مستوى وزارتى الخارجية فى شهر أكتوبر المنصرم، وتشكيل لجنة الصداقة الكندية المصرية بالبرلمان الكندى، بالإضافة إلى ما شهده العام الماضى من لقاءات ثنائية هامة على مستوى قيادتى البلديّن ووزراء الخارجية والبترول والتجارة والتخطيط.