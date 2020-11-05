فيديو.. فى آخر ظهور قبل وفاتها.. فرخندة حسن: ضعوا مصلحة مصر فوق كل شىء

وجهت الراحلة الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة، وأستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، خلال الظهور الإعلامى الأخير لها قبل وفاتها، رسالة إلى الشباب بأن يضعوا مصلحة مصر فوق كل شىء.





ونشر الإعلامى أيمن عدلى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حلقة خاصة، هى الظهور الإعلامى الأخير، مع الراحلة الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة، وأستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

جاءت الحلقة ضمن برنامج كنوز الوطن، الذى يقدمه أيمن عدلى على أخبار مصر، حيث تحدثت فيه عن اسمها ولماذا سميت بهذا الاسم، مشيرة إلى أن جدة والدها من أصول إيرانية، كان اسمها فرخندة، وأيضا كان هناك طبيب فى خان الخليلى لديه ابنة اسمها فرخندة، فالتقت الرغبتان ليسميها والديها بهذا الاسم، ومعنى الاسم سعادة وبركة.

وذكرت الراحلة فرخندة حسن سر اتجاهها لعلم الجيولوجيا، والذى كان يعرف بأنه "علم الرجال"، موضحة أنها عندما كانت فى الثانية عشر من عمرها، ذهبت برفقة أسرتها إلى المقطم، فوقعت عيناها على إحدى الصخور الجيرية المتراكمة، وكان معهم حينها مهندس بترول، فشرح لها كيفية الترسب، وقال لها هذا يدعى "علم الجيولوجيا"، لتقرر بعدها دراسة هذا العلم.

وأشارت أن الحياة الجامعية أثرت فيها جدا، مشيرة إلى أنها تتلمذت على يد الدكتور مصطفى مشرفة، والعديد من العلماء، مؤكدة أنها خلال فترتها فى الجامعة تعرضت لكل أوجه الحضارة والثقافة.

وبينت الراحلة أن الجيولوجيا هى علم الأرض، والأرض هى كل شىء، قائلة: "إحنا كلنا عبارة عن عناصر مكونة من الأرض".

وعن الدعوة التى كانت دائما ما ترددها بينها وبين المولى عز وجل، قالت فرخندة حسن: "ربنا يسترنا ويستر مصر".

يذكر أن الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة، وأستاذة الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، توفيت فى 30 أكتوبر الماضى، بعد مسيرة طويلة فى الحياة السياسية والعامة وتبنيها لقضايا المرأة والبحث عن حقوقها.

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