صور.. مساعد وزير الخارجية يلتقى شباب الدبلوماسيين

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يأتى ذلك فى إطار تعريفهم بطبيعة العمل الدبلوماسى ومقتضياته، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات، بما يؤهلهم ويمكنهم من التمثيل المشرف لجمهورية مصر العربية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الخارجية سامح شكرى بإيلاء الاهتمام إلى شباب الدبلوماسيين.
وشرح السفير عمر عامر خلال اللقاء جهود الوزارة لإعداد الكوادر الدبلوماسية وصقل مهاراتها، وأيضاً أهم المحاور الأساسية المُنِظَمة للعمل سواء داخل وزارة الخارجية أو بالبعثات المصرية فى الخارج وفقاً للأطر القانونية التى يتم تطبيقها فى مجال العمل الدبلوماسى، مؤكداً على أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من الدورات التدريبية وبرامج التدريب العملى التى تهدف إلى توعية وبناء قدرات شباب الدبلوماسيين.
وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول مختلف جوانب العمل بوزارة الخارجية، والرد على جميع استفسارات شباب الدبلوماسيين.
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