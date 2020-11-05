غلق ستاد القاهرة يحسم إقامة نهائى الحلم الافريقى ببرج العرب

تأكد بصفة رسمية غلق الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لمدة شهر، بداية من 18 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل، بسبب زراعة البذور الشتوية وصيانة الملعب، ويتطلب ذلك شهرًا، وبالتالي لن يستضيف الملعب الرئيسي أي مباريات في تلك الفترة، ومنها مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الاهلي والزمالك والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجارى، وهو ما يحسم إقامة النهائى الافريقى باستاد برج العرب فى الاسكندرية .

وأرسل مسئولو استاد القاهرة الدولي خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يفيد بغلق استاد القاهرة لمدة شهر بعد استضافة مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام توجو 14 من الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والمباراة الودية التي ستجمع المنتخب الأولمبي مع البرازيل يوم 17 من الشهر الجاري، وفي اليوم التالي سيتم غلق الملعب الرئيسي. وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد ألتقي باعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة لمناقشة التصور النهائي للمشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها داخل الهيئة. أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية هيئة استاد القاهرة، احد أكبر المؤسسات الرياضية داخل مصر، والحرص على تحديث منشآته وتطويرها وتحقيق عوائد مالية مناسبة، واتخاذ المسارات الواجبة لتحويله إلى هيئة اقتصادية تخدم المواطنين والمجتمع، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإتاحة الاستخدام المجتمعى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها ورفع كفاءتها. أشار"صبحي" الي ان الوزارة تسعي نحو تعظيم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروع الطرح الاستثماري وفق الضوابط والقوانين الحاكمة في هذا الشأن. وتناول الاجتماع الدراسة الخاصة بالمشروعات المقترحة المقرر إقامتها وتطويرها والتي توفر الخدمات المختلفة للمرتادين اجتماعيا ورياضيا وترفيهيا وصحيا، الأمر الذي يعمل علي تنمية موارد هيئة الإستاد وتطويره بصفة مستمرة ودائمة. كما استعرض الاجتماع شرح تفصيلي بتطوير المنطقة الخاصة بهيئة استاد القاهرة وكيفية استغلال المساحات الموجودة داخل الإستاد، ونقط الدخول والخروج من والي الاستاد، وتناول ايضا التصور الخاص بإنشاء الفرع الجديد لنادي " النادي ".

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