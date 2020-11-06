محافظة الجيزة : غلق كلى لطريق الواحات فى اتجاه الفيوم لمدة 6 أشهر

أعلنت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لطريق الواحات، فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم، فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار، على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 6/11/2020 لمدة 6 أشهر.





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