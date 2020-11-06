صور .. فوز مدرسة ملحقة خاتم المرسلين بالمركز الأول فى الأنشطة الفنية

فازت مدرسة ملحقة خاتم المرسلين الخاصة، اليوم الخميس، بالمركز الأول فى مسابقة الأنشطه الفنية "أون لاين" على مستوى الجمهورية برعاية الدكتور أحمد الملطاوى مدير المدارس.





وكرم بكساوى مصطفى، مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، كلا من الطلاب آدم فؤاد، وشيماء أحمد، وعمر خالد، ومنه محمد نظرا لإبداعهم الفنى تحت إشراف ريهام فوزى مدرسة التربية الفنية.





ونظمت أسرة توجيه التربية الفنية بالإدارة حفلًا لتكريم الفائزين بالمركز الأول للأشغال الفنية، والتعبير المجسم على مستوى الجمهورية فى مسابقة المراكز الصيفية للمبدعين 2020 أونلاين بقيادة الموجه الأول سهير وجيه وهبة.

حضر الحفل سمية الخطيب مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وتوجيه عام التربية الفنية وأسرة الخدمات التربوية بالإدارة، وتمنى مدير إدارة العمرانية المزيد من النجاح للمدرسة وأبنائها.