القاهرة الدولى لتسوية النزاعات ينظم جلسة حوار عن دور المرأة فى السلم

نظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، جلسة حوار تحت عنوان "تعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن فى الوضع الجديد .. قيادة المرأة فى منع النزاعات وتحقيق السلام المستدام" لمناقشة الدور الفعال الذى تلعبه المرأة فى الحل السلمى للنزاعات المسلحة ومنعها والوقاية منها فى إطار بناء السلام، والذى شدد عليه قرار مجلس الأمن رقم 1325، المؤسس لأجندة المرأة والسلم والأمن.





وقالت الخارجية فى بيانها، اليوم الخميس: "إن استضافة المركز لهذا الحوار تأتى فى إطار متابعة تنفيذ خلاصات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والإعداد للنسخة الثانية، وفى إطار قيام مركز القاهرة بمهام السكرتارية التنفيذية للمنتدى".

كما تم تنظيم جلسة الحوار بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة فى إطار الشراكة الثلاثية فى عملية تطوير خطة العمل الوطنية الجارية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، وعُقدت الجلسة بالتعاون مع الحكومة البريطانية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كشركاء لمنتدى أسوان.

افتتح جلسة الحوار أحمد عبداللطيف، مدير مركز القاهرة، حيث تناول الجهود المصرية فى النهوض بدور المرأة فى صنع وبناء وحفظ السلام، ودور المركز فى هذا السياق باعتباره مساهم أساسى فى بناء القدرات العربية والإفريقية فى مجال منع النزاعات وحلها وحفظ السلام.

وأكد مدير المركز على الدور الإيجابى والمحورى للمرأة فى حل النزاعات ومنع نشوبها مستعرضاً أهم أنشطة مركز القاهرة ذات الصلة بما فى ذلك تنفيذ 77 دورة تدريبية وورشة عمل منذ 2014، لتعزيز مشاركة المرأة فى مجال حفظ السلام، والوساطة والتفاوض ومراعاة منظور النوع فى التغطية الإعلامية للنزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا تأتى بتحديات عديدة وجديدة لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن مما يقتضى تعزيز الشراكات والتعاون الدولى فى مواجهتها لتحقيق السلام المستدام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى كلمتها الافتتاحية دور مصر الريادى فى تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن خصوصًا فى ضوء انتشار كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار الفيروس، وأطلقت تقارير السياسات لرصد تنفيذ تلك البرامج، وأشادت أيضاً بالجهود المبذولة فى عملية تطوير خطة العمل الوطنية والتى سوف تعزز التعاون بين مصر وإفريقيا والدول العربية من خلال النهوض بدور المرأة الإفريقية والعربية كصانعة سلام فى حالات النزاع وما بعد النزاع.

من جانبه، شدد السفير محمود عفيفى، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، على أن مصر، فى إطار قيامها حاليًا بصياغة خطتها الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، تؤمن بأهمية عكس تأثيرات الأوبئة والأمراض على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة خصوصًا فى مناطق النزاعات المسلحة وما بعد النزاع فى مثل تلك الخطط، حيث تكون تلك التأثيرات أكبر بكثير على المرأة والفتاة فى تلك المناطق، مؤكداً على خبرة مصر المميزة فى التعامل مع الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء الوباء على المستوى الوطنى، واستعداد مصر لنقل تلك الخبرة للدول التى تعانى من النزاعات المسلحة وما بعدها.

وعلى المستوى الدولى، أشار إلى قيادة مصر بالاشتراك مع عدد من الدول لمبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير "COVID-19" على النساء والفتيات"، بما فى ذلك فى النزاعات المسلحة وما بعدها.

ضمت جلسة الحوار كذلك مسؤولين من حكومة جنوب السودان ومن حكومة ليبيريا، فضلاً عن كبار الخبراء فى ملف المرأة والسلم والأمن على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.