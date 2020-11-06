موجز السوشيال ميديا: مقاطعة المنتجات الفرنسية يتصدر تويتر.. وموسيماني يذكر الزمالك بالخسارة القاسية أمام صن داونز

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية:

استرجع بتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي الجديد ذكرياته مع هزيمة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا اثناء تدريبه فريق صن داونز الجنوب الأفريقي عام 201‪6

ونشر موسيماني صورة له من المباراة وعلق قائلا "كرر هذا في الزمالك؟ ده صعب جدا بس هنجرب".

طالبت الفنانة رشا مهدي لاعبي الأهلي والزمالك بعمل إعلان ضدد التعصب لتهدئة الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الفريقين الذي سيان يوم 27 نوفمبر القادم.

وكتبت رشا مهدي عبر حسابها بتويتر : "‏ياريت لعيبة الأهلي و الزمالك يعملو إعلان ضد التعصب ..ياريت كبار الفرقتين يتفرجو على الماتش لايف قدام الجمهور ..ياريت الجمهور يوصله ان اللعيبة بتحب بعض و بيتنافسو وقت الماتش بس و ان الحماس و التشجيع عمره ما بيكون بالتطاول ..

‎#ياريت ‎#لا_للتعصب‎#الرياضة_أخلاق".

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي_جبار_ميعرفش_الهزار

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏انها تقترب والاهلي يقترب وجماهير ومسانده كما يجيب ودعم واخلاص زاي ما تحب وعجبي ‎#الاهلي_جبار_مايعرفش_الهزار"

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏العبرة ليست في تفاهة ما ستتركه من منتجاتهم، ولكن فيمن تركتها لأجله وهو نبينا ﷺ شفيعنا يوم العرض على الله .

لا تدري .. قد يكون ثمن تركك لمنتجاتهم هو شربة من حوضه ﷺ بأرض المحشر ، أو شفاعة منه ﷺ تنجيك عذاب النار ..

‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه"و"‏‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه9 ليس صراع اقتصادي بين الدول، ولا حرب سياسية مُفتعلة، بل ردة فعل نابعة من صميم عقيدة المسلمين وحبهم و ولائهم لرسولهم ﷺ".