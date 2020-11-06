انت الان تتابع تفاصيل خبر “شعبة إلحاق العمالة بالخارج” ما يقرب من 3 مليون مصري سيستفيدون من قرار السعودية الأخير والمعمول به منذ 72 سنة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت المملكة العربية السعودية أول أمس قراراً بـ إلغاء نظام الكفيل، أو بما يسمى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، على أن يتم تطبيقه والعمل به رسمياً في مارس المقبل 2021، وبهذا يتم إلغاء هذا النظام الذي تم العمل به لمدة 72 سنة، ويصبح للوافد حرية مغادرة المملكة العربية السعودية دون إذن صاحب العمل، وكذلك حرية التنقل أو تغيير الوظائف أو مغادرة المملكة.

إلغاء نظام الكفيل وحرية تغيير العمل ومغادرة المملكة

ووفق عبد الله بن ناصر أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية السعودية فإن تطبيق نظام العمل الجديد سيخفف القيود التعاقدية للوافدين، ويجذب العديد من العمالة المهنية، ويشيع التنافسية، ويجلب لسوق العمل السعودي الكفاءات.

وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية “حمدي إمام”، أن قرار إلغاء نظام الكفالة، سيستفيد منه ما يقرب من 3 مليون عامل مصري متواجد بالمملكة العربية السعودية، وهذا إجمالي عدد المصريين المتواجدين بالسعودية قبل أزمة كورونا، ولكن مع بداية الأزمة قل هذا العدد، وسوف يعود مرة أخرى مع عودة عجلة الإنتاج للعمل.

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وأضاف إمام خلال اتصال هاتفي له عبر قناة القاهرة والناس، أن إلغاء نظام الكفالة سينتج عنه، عدم قيام صاحب العمل بالإحتفاظ بجواز سفر العامل أو الوافد، مؤكداً أنه سيكون هناك حرية تنقل بين المدن دون موافقة صاحب العمل.