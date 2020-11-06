أستعلم الآن بالرقم القومي عن لجنتك الانتخابية بانتخابات مجلس النواب 2020

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محمد سياف - ابو ظبي - ساعات قليلة وتنطلق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تجرى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 يومي السبت والأحد الموافقين 7، 8 نوفمبر 2020، على أن تجرى جولة الاعادة في تلك المرحلة يومي 7، 8 ديسمبر المقبل، وسوف نتناول في السطور التالية محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وأيضاً طرق الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية.

بالرقم القومي أعرف مقر اللجنة الانتخابية ورقمك في الكشف الانتخابي:-

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 أكثر من طريقة للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث يمكن معرفة مقر اللجنة الانتخابية والرقم في الكشف الانتخابي عبر أياً من الطرق الأتية:-

محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020:-

تجرى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في 13 محافظة من محافظات الجمهورية وهي المحافظات الآتية:-

القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتتميز المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بأنها سوف تجرى بالمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن هناك عدد كبير من المرشحين بالمقارنة لعدد المقاعد المتنافسين عليها.