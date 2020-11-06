فيديو : السيسى يستجيب لمواطن تمنى بناء سقف لبيته.. عبد الرحمن: ولدت من جديد

وعرضت قناة "إكسترا نيوز" مقطع فيديو يروى فيه المواطن ويدعى "عبد الرحمن"، تفاصيل الموقف الإنسانى للرئيس، قائلا إنه عندما علم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسجد مصر الإسلامى، ذهب لمقابلته وناشده مساعدته فى بناء سقف لغرفة واحدة، فما كان من الرئيس إلا أن أخبره أنه سيتم بناء سقف لمنزله كله.

وأوضح عبد الرحمن خلال الفيديو، أنه وأسرته عانوا كثيرا من الأمطار والسيول بسبب عدم وجود سقف بالبيت يحميهم، فضلا عن الفئران والقطط التى تعيش معهم بالمنزل.

وأضاف: "فور علمى بوجود الرئيس فى زيارة رسمية ذهبت إليه وتحدثت معه، وأخذ بياناتى ثم وجدت مكتب الرئيس يتصل بى ويوجه بإنشاء سقف للمنزل، وبناء حوائط المنزل.

وتابع: "أشعر بأننى ولدت من جديد، ولم أتوقع أن يتصل بى مكتب الرئيس خلال لإبلاغى باستجابته لمطلبى".