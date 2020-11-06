صور .. الأوقاف تواصل تعقيم المساجد : نظافة بيوت الله من أعظم القربات





واصلت المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف، بجميع المحافظات، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله عز وجل، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وأكدت وزارة الأوقاف، أن القيام على نظافة بيوت الله عز وجل وطهارتها، وتهيئتها لعمارها من الأعمال الصالحة والطاعات التى تقرب الإنسان من ربه عز وجل .

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