انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 5 نوفمبر والإجمالي يسجل 108530 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة تقريرها اليومي منذ قليل حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 5 نوفمبر وسط زيادة ملحوظة على مدار الأيام القليلة السابقة، وتوقعات بارتفاع الإصابات، وسط مخاوف بموجة ثانية محتملة، ومن هنا كان اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي والذي صدر عنه عدة قرارات، كان أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتطبيق الغرامة خال عدم ارتداء كمامة وغلق أي منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 5 نوفمبر

وشهد تقرير اليوم انخفاض 6 حالات عن إصابات الأمس، وزيادة في أعداد المتعافين وانخفاض حالتين بالوفيات مقارنة بوفيات الأربعاء.

وسجلت وزارة الصحة اليوم 132 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية حتى اليوم إلى 100006 حالة، وتؤكد الصحة على خروج كل هذه الحالات من مستشفيات العزل عقب تعافيها، وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

أما أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فبلغت 201 حالة جديدة، لترتفع بذلك إجمالي الإصابات حتى اليوم ومنذ بداية أزمة كورونا إلى 108530 حالة، ومن بينهم الحالات التي تم شفاؤها بشكل كامل.

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كما سجلت وزارة الصحة 11 حالة وفاه جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات حتى الآن لـ 6329 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، كما أنها تراقب الموقف بشأن كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية، وذلك من خلال فرق الرصد والترقب المنتشرة بجميع المحافظات.