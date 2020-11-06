مساجد مصر تتحدث اليوم عن مواقف الشرف فى السيرة النبوية

وفِى هذا الصدد ، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنبل الناس وأشرفهم فى تاريخ البشرية، وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم مفعمان بمواقف النبل والشرف .

وتابع: "ما أحوجنا إلى دراسة تلك المواقف العظيمة فى سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم والتأسى والاقتداء بها لترسخ تلك القيم فى حياتنا ."

وشددت الوزارة، فى بيان سابق لها، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وتابعت الأوقاف: "نثق فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، ونسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".