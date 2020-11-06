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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك.. سعر الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020.. إغلاق طريق الواحات كليا ل... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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