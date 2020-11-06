بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 16 مسجدا اليوم فى 8 محافظات

والمساجد التى سيتم افتتاحها اليوم الجمعة هى على النحو التالى:

فى السياق ذاته، واصلت المديريات الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف، بجميع المحافظات، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة ببيوت الله عز وجل، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.