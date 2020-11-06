الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم وانخفاض درجات الحرارة : صغرى القاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الجمعة طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى مع رياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل الغد طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض مناطق القاهرة الكبرى وبعض المناطق بشمال الوجه البحرى (البحيرة- كفر الشيخ) وأمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبا)على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).

وتتراوح حالة البحرالمتوسط من معتدلة إلى مضطربة غربا ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحرالاحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 18

الاسكندرية 24 20

وادى النطرون 24 19

طنطا 24 19

شبين الكوم 24 18

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 19

السلوم 24 18

سيوة 25 14

بورسعيد 24 18

دمياط 24 19

الزقازيق 25 19

المنصورة 24 19

الاسماعيلية 26 18

السويس 25 19

العريش 26 20

رفح 24 20

راس سدر 26 18

نخل 23 12

نويبع 25 21

طابا 25 21

كاترين 19 10

الطور 26 19

شرم الشيخ 28 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 25 18

بنى سويف 25 18

المنيا 25 18

اسيوط 26 18

سوهاج 27 18

قنا 27 19

الأقصر 28 19

أسوان 29 20

إدفو 29 20

أبوسمبل 29 20

الوادى الجديد 28 17

شلاتين 30 23

أبورماد 28 24

حلايب 28 25

رأس حدربه 28 25