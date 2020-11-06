اعرف لجنتك الانتخابية فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب

تنطلق غدا السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، فى 13 محافظة، ولتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، وفرت اللجنة العليا للانتخابات عبر موقعها الرسمى خاصية اعرف لجنتك الانتخابية، حيث تتيح هذه الميزة للمواطن معرفة لجنته الانتخابية عن طريق اختيار كلمة اعرف لجنتك الانتخابية ثم وضع رقم البطاقة فى المكان المخصص لـ اعرف لجنتك الانتخابية.





اعرف لجنتك الانتخابية

ويمكن الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن مكان اللجنة باستخدام الرقم القومى، والمتاحة عبر الرابط التالى من هنا

وتعتبر خدمة اعرف لجنتك الانتخابية من أهم الميزات التى استطاعت الدولة توفيرها للمواطن بحيث تسهل عليه الإدلاء بصوته دون تحمل أى عناء فى البحث عن مكان اللجنة الانتخابية، حيث يمكنه استخدام خاصية اعرف لجنتك الانتخابية فى ثوانٍ.

انتخابات النواب 2020

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى محافظات: القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

استعدادات الداخلية

هذا وانتهت أجهزة وزارة الداخلية، من استعداداتها لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.

المرحلة الأولى من الانتخابات

وجرت انتخابات مجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر للمصريين فى الخارج، كما جرت فى الداخل يومى السبت 24 أكتوبر و25 أكتوبر الماضيين، فى محافظات: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

اعرف لجنتك الانتخابية عبر الرابط التالى من هنا