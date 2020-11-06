اليوم.. العنانى ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى يفتتحان مشروع ترميم قرية شالى

يفتتح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفير كريستيان بيرجير، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، ومحافظ مطروح خالد شعيب، مشروع ترميم وإعادة إحياء قرية "شالى" الآثرية بواحة سيوة.





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