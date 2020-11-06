التنمية المحلية: 4 دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين بالمحليات.. غدا

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ، 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وإدارة الأصول بإدارات التخطيط واملاك الدولة والايرادات ولجان حصر الأصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعى بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الالكترونية والسياحة إضافة الى دورة فى اللغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 115 متدربًا من جميع المحافظات، بدءا من غد السبت.

وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء؛ مؤكدًا أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الادارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.

وشدد اللواء محمود شعراوي على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم موضحًا أن مركز سقارة ينتهج دورًا جديدًا في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها .