التلفزيون المصرى يبرز منتدى الأوقاف للحوار الثقافى.. جمعة يحذر من هوس الشير

سلط التلفزيون المصرى الضوء على منتدى الحوار الثقافى الثانى الذى عقد بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، والذى تناول أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى وتقنيات التواصل الحديثة.





وجاء المنتدى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور سامى محمد ربيع الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وعلى حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى أحمد أيوب.

وحذر وزير الأوقاف بشدة من الوصول باللايك والشير إلى حد الهوس، كما حذر من الانتهازية والنفعية المقيتة لأنها خطر داهم على الأمن والسلام الاجتماعى.





وأكد الوزير، أن التخفى خلف الصفحات الوهمية للهدم والإفساد خسة ودناءة وضرب من النفاق، كما أن رمى الناس بالبهتان ظلمًا وزورًا إثم عظيم.



وأوضح، أن القيم لا تتجزأ، والشخصية السوية لا تنفصم بين الواقع والفضاء الإلكترونى، فالإنسان الشريف شريف حيثما كان، عالمه الافتراضى كعالمه الواقعى سواء بسواء، فمن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه على رءوس الأشهاد.

وتابع: أن اختلاس التسجيلات للناس خارج نطاق القانون خسة ودناءة، وأن الشريف لا يمكن أن يخون من ائتمنه فضلا عن أن يختلس له التسجيلات غير القانونية ولا الإنسانية.