البيئة: تحويل المخلفات لطاقة استثمار جديد بمصر يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة، لقاءً مع ممثلى الشركات المستثمرة فى مجال تحويل المخلفات لطاقة لاستطلاع رأى الشركات فيما يخص آلية العمل فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لوضع تصور كامل لآلية البدء فى تنفيذ تلك المشروعات بما يضمن مصلحة المستثمر والدولة معا.





وأكدت ياسمين فؤاد حرص الدولة على الدفع بالشركات المحلية للعمل فى هذا المجال وتحقيق الريادة فيه.

وأوضحت وزيرة البيئة لممثلى الشركات خلال اللقاء أن القيادة السياسية عندما كلفت الحكومة بحل مشكلة المخلفات كانت حريصة على إشراك القطاع الخاص وغير الرسمى ومنظمات المجتمع المدنى فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وعملت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزارتى التخطيط والمالية كشركاء أساسيين فى المنظومة، إذ قامت وزارة البيئة بدور المنظم لمجموعة الفاعلين فى منظومة المخلفات كل بدوره ومسئولياته، وتم إعداد المنظومة وعرضها على الرئيس فى مايو 2019.



وتتضمن المنظومة 3 برامج يختص البرنامج الأول بإقامة البنية التحتية للمنظومة، والبرنامج الثانى هو عقود التشغيل، والثالث هو الحوار المجتمعى والدعم المؤسسى، ويتعلق بالمناخ الداعم لتنفيذ المنظومة من اصدار قانون المخلفات وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمى وإطلاق الحملة الاعلامية للمنظومة والتوعية والعمل مع المجتمع المدنى.

وشددت ياسمين فؤاد على حرص وزارة البيئة على خلق آليات توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات والاستثمار فيها، إذ عرضت الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن فى هذا المجال وفرص القطاع الخاص للاستثمار فى المنظومة فى مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، موضحة أن الدولة بدأت بالفعل فى إنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية وبعض مصانع التدوير، كما تم إصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات فى مصر، ويتم العمل حاليا على اللائحة التنفيذية له، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء فى وضع مؤشرات لشواغل القطاع الخاص فيما يخص تنظيم عملية الاستثمار فى المخلفات لمراعاتها فى وضع اللائحة.

كما أشارت ياسمين إلى أن وزارة البيئة تعمل بقوة حاليا فى توفير الغطاء الداعم للقطاع غير الرسمى بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة لتقنين أوضاعهم وخلق مسمى وظيفى مناسب لهم لإدراجهم فى المظلة التأمينية للدولة، وهذا سينعكس بدوره على فاعلية واستدامة تنفيذ المنظومة وتيسير آليات الاستثمار فيها.

وأكدت فؤاد أن فور إصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/ كيلو وات العام الماضى، تم تشكيل لجنة قومية برئاسة وزارة البيئة ومشاركة الوزارات المعنية، إذ تم وضع خارطة طريق لدخول مصر هذا المجال وتم إعداد أدلة إرشادية لآلية تنفيذ مشروعات فى هذا المجال، وفى أبريل 2020 تم طرح طلب اهتمام للشركات فى المنصات المختلفة، وتلقينا طلبات من 92 شركة تم تقييمهم من خلال لجنة محايدة تضم مجموعة من الخبراء طبقا لمعايير محددة، وأسفر التقييم عن اختيار 52 شركة مصرية وأجنبية.

ودعت الوزيرة القطاع الخاص للمشاركة فى منظومة إدارة المخلفات والاستثمار فى تحويل المخلفات لطاقة والذى يعد أحد بدائل المعالجة والتدوير بجانب إنتاج سماد عضوى أو وقود بديل، ووضع ما يملكه من إمكانيات وتكنولوجيات، بما يساعد على ضمان استدامة المنظومة ونجاحها والقضاء على مشكلة المخلفات، إلى جانب دعم الاقتصاد من خلال مجال جديد للاستثمار يساعد فى رفع العبء عن ميزانية الدولة ويخلق فرص استثمارية جديدة للشركات وخصوصا الشركات المحلية والناشئة.