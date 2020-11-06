يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك أمطار اليوم الجمعة، على عدة مناطق بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وأيضا على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتكون مناطق سقوط الأمطار على الوجه البحري، ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية). وعلى السواحل الشمالية وشمال سيناء تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد). وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا على محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد بارد ليلا يصاحبه فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الشمال والرياح معتدلة. وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 17، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى و24 للصغرى، وشمال الصعيد 25 للعظمى و18 للصغرى، وجنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: أمطار متوسطة على 10 مناطق بالجمهورية اليوم.. وانخفاض في الحرارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.