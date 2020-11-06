الوزراء ينفى إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM.





وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، وأن عملية صرف المعاش بكارت الـ ATM مستمرة كما هى من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات.

وأشارت الوزارة، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجارى، فى إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفى إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وترشيد أى موارد مُهدرة لصالح عملية التنمية الاقتصادية، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دورى، للتأكد من عدم حدوث أى أخطاء تؤدى لاستبعاد أى أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.