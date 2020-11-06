محافظة بورسعيد: لا صحة لإيفاد أى باحثين لدراسة أحوال المواطنين

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إيفاد محافظة بورسعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة، عار عن الصحة.





أوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع محافظة بورسعيد، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيفاد أى باحثين من المحافظة لدراسة أحوال المواطنين، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للمحافظة نهائياً، مُوضحةً أنه لم يتم إصدار أى توجيهات بهذا الشأن، مُشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة التحقق من أى شخص يتحدث باسم المحافظة والإبلاغ عنه فوراً. وفى إطار ما تشهده المحافظة من تنمية وتغيير لا سيما فى مجال السياحة، لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة، تم إنشاء كورنيش جديد على قناة الاتصال وتحويل تلك المنطقة من مكان عشوائى إلى ممشى سياحى على أعلى مستوى مُصمم بطريقة جمالية رائعة بمنطقة الإسراء بحى الضواحى، حيث يبلغ طول الكورنيش حوالى 3 كيلو متر، ويتم إنشاؤه على مرحلتين، الأولى بطول 600 متر، وتم الانتهاء منها وافتتاحها، أما المرحلة الثانية فتستكمل الكورنيش بأكمله، كما يضم عدداً من الخدمات التى تجعل منه مزاراً سياحياً لأبناء المدينة وزوارها، وكذلك يضم أماكن للجلوس مصممة بشكل جمالى، فضلاً عن مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة.

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