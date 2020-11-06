التعليم تحذر طلاب الثانوية من تطبيقات مزيفة على الهواتف المحمولة

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أى تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية، مُوضحةً أن نماذج امتحانات المواد الدراسية يتم إتاحتها عبر جهاز التابلت الخاص بالطلاب من خلال المنصات الإلكترونية المعلن عنها مسبقاً من قبل الوزارة وليس من ضمنها تطبيقات الهاتف المحمول، مُحذرةً الطلاب من تلك التطبيقات المزيفة التى تستهدف الإضرار بالعملية التعليمية. وفى إطار حرص الدولة للحفاظ على جودة العملية التعليمية، وتماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهى "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة، والتى تشمل إطلاق عدداً من المنصات الإلكترونية التعليمية والبديلة للكتب، للتسهيل على الطلاب فى تحصيل المعلومات الدراسية، وتتمثل تلك المنصات فى منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية، وبنك المعرفة المصرى.

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