التموين تنفى وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجارى، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، مشيرةً إلى استمرار صرف الكمامات القماشية بشكل طبيعى بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتى.

وأشارت إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التى تحمل 3 أفراد فأكثر، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، وذلك فى إطار سعى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، تم البدء فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر نوفمبر، حيث تم ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولاً بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها المقررة.