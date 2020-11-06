التنمية المحلية: 2 مليون و261 ألفا إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامنا مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجارى، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامنا مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجارى، مُوضحةً أن قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجارى جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح، مُشيرةً إلى زيادة إجمالى طلبات التصالح لتصل إلى ما يزيد على 2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ 2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة.



وفى سياق متصل، تستمر المحافظات فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجارى، مع تقديم تيسيرات بمختلف المحافظات، لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون، إذ يتم استلام كل طلبات التصالح فى مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وناشدت " التنمية المحلية" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.