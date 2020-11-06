عاجل.. التموين: فقدان الرقم السرى لا يستبعد صاحب البطاقة من الدعم

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن استبعاد المواطنين من الدعم التموينى حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية.





وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواطنين من الدعم التموينى حال فقدان الرقم السرى للبطاقة التموينية، وأنه لا علاقة نهائيًا بين الاستبعاد من الدعم التموينى وفقدان الرقم السرى.

وشددت الوزارة، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، على أنه فى حالة فقدان الرقم السرى يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تموينى، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السرى، واستيفاء كل الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة (91237 أو 9136) لتلقى الرقم السرى الجديد.

وفى سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السرى للبطاقة التموينية فى الآتى (صورة البطاقة الشخصية - صورة بطاقة التموين - نموذج تغيير الرقم السرى من مكتب التموين مرفق به رقم الهاتف المسجل بالنظام- أصل البطاقة التموينية)، ويتم تقديم طلب تغيير الرقم السرى، ويمكن لمقدم الطلب بعد مرور 15 يومًا تقديم الطلب، أن يرسل رسالة نصية إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها (1) ليتم الرد عليه بالرقم السرى الجديد.