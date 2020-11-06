أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسى الحالى، عار عن الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسى الحالى، مُوضحةً التزام المدارس سواء الخاصة أو التجريبية برسوم الكتب الدراسية المقررة من قبل الوزارة، مُشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى فى حالة عدم التزام المدرسة بالرسوم المقررة. وفى إطار الخطة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تم تخفيف عدد أيام الحضور بالمدارس لمختلف الفرق الدراسية، حسب الكثافة العددية لكل مدرسة، كما تم إتاحة منصات تعلم إلكترونية مجانية للطلاب لشرح المناهج أيام الحضور من المنازل، والتى منها إطلاق القنوات التعليمية والمنصات والفيديوهات التعليمية، وكذلك المكتبة الرقمية والكتب التفاعلية ومنصة "إدمودو" و"اسأل المعلم"، بالإضافة إلى المجموعات الخاصة بالتقوية داخل المدارس والبث المباشر من وزارة التربية والتعليم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم: رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة كما هى دون تغيير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.