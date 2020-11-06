عاجل.. الحكومة: لا خصخصة لـ مصر للطيران لصالح جهات أجنبية

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية.





وتواصل المركز مع وزارة الطيران المدنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية.

وشددت الوزارة، فى تقرير توضيح الحقائق الصادرة عن مجلس الوزراء، على أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أى نية لخصخصتها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء فى كل أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدنى المصرى، فضلاً عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.

وفى إطار السعى الدائم لتقديم كل السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوى فى القارة الإفريقية فى شتى مجالاته، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الغانى لتصبح بمقتضاه مصر للطيران شريكًا استراتيجيًا فى تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسى العاصمة الغانية أكرا، ويأتى ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والإفريقى.