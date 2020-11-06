- 1/2
- 2/2
وتواصل المركز مع وزارة الطيران المدنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية.
وشددت الوزارة، فى تقرير توضيح الحقائق الصادرة عن مجلس الوزراء، على أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أى نية لخصخصتها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء فى كل أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدنى المصرى، فضلاً عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.
وفى إطار السعى الدائم لتقديم كل السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوى فى القارة الإفريقية فى شتى مجالاته، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الغانى لتصبح بمقتضاه مصر للطيران شريكًا استراتيجيًا فى تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسى العاصمة الغانية أكرا، ويأتى ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والإفريقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الحكومة: لا خصخصة لـ مصر للطيران لصالح جهات أجنبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.