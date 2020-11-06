التعليم العالى: الجامعات الأهلية تخلق فرص عمل مميزة محليا ودوليا

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول توسع الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم الجامعى، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوسع الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم الجامعى، وأنه لا علاقة نهائيا بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم، مُوضحةً أن مجانية التعليم هى حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محليا ودوليا، فضلا عن تخفيف الضغط العددى على الجامعات الحكومية مما يسهم فى رفع جودة المنظومة التعليمية بها.



وفى إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل المواطنين على حد سواء، تم افتتاح فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر فى محافظة جنوب سيناء، إذ تتضمن الجامعة إنشاء 10 كليات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من "مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ" بطاقة استيعابية حوالى 30 ألف طالب، كما تتضمن كليات الجامعة تخصصات: "الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم"، وقد تم بدء الدراسة رسميا بفرع الجامعة هذا العام بكليات الزراعة، وطب الأسنان، والعلوم، والصيدلة، والطب البشرى، والعلوم الإدارية، والصناعات التكنولوجية.

وناشدت "التعليم العالى" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "portal.mohesr.gov.eg".