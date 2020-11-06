للتحول الرقمى.. الأوقاف تحدث هيكلها الإدارى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة

وأوضح المتحدث الرسمى أن من أهم ملامح تحديث الهيكل الجديد استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وتضم 3 إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت منذ نحو عامين مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وحصل أكثر من 283 إماما وإداريا وواعظة على رخصة الحاسب الآلى الدولية من المركز، كما تم اعتماد المركز كأحد الجهات المانحة للرخصة الدولية المعتمدة فى الحاسب الآلى "icdl" .

وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات، وأخرى للتطوير المؤسسى، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب، وتم إدراج شئون الواعظات فى الهيكل الجديد لأول مرة فى تاريخ الوزارة، إذ يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوى بالوزارة كمًا وكيفًا.