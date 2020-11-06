الحكومة: لا صحة لإيفاد باحثين لدراسة أحوال المواطنين في بورسعيد

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إيفاد محافظة بورسعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع محافظة بورسعيد، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيفاد أي باحثين من المحافظة لدراسة أحوال المواطنين، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للمحافظة نهائيًا، مُوضحةً أنه لم يتم إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، مُشددةً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة التحقق من أي شخص يتحدث باسم المحافظة والإبلاغ عنه فورًا.
وفي إطار ما تشهده المحافظة من تنمية وتغيير لا سيما في مجال السياحة، لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة، تم إنشاء كورنيش جديد على قناة الاتصال وتحويل تلك المنطقة من مكان عشوائي إلى ممشى سياحي على أعلى مستوى مُصمم بطريقة جمالية رائعة بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، حيث يبلغ طول الكورنيش حوالي 3 كيلو متر، ويتم إنشاؤه على مرحلتين، الأولى بطول 600 متر، وتم الانتهاء منها وافتتاحها، أما المرحلة الثانية فتستكمل الكورنيش بأكمله، كما يضم عددًا من الخدمات التي تجعل منه مزارًا سياحيًا لأبناء المدينة وزوارها، وكذلك يضم أماكن للجلوس مصممة بشكل جمالي، فضلًا عن مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين
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