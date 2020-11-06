الحكومة: مصر للطيران شركة وطنية مملوكة للدولة ولا نية لـ خصصتها

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تمم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، مُشددةً على أن مصر للطيران شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أي نية لخصخصتها، مُشيرةً إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري، فضلًا عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.

وفي إطار السعي الدائم لتقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني لتصبح بمقتضاه مصر للطيران شريكًا استراتيجيًا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية يكون مركزها الرئيسي العاصمة الغانية أكرا، ويأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإفريقي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.