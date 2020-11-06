الحكومة: تفعيل 1500 كارت تكافل وكرامة.. وإيداع 20 حالة بدور الرعاية والمستشفيات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأشار الرفاعي إلى أن المنظومة استمرت في التنسيق خلال الشهر الماضى مع جهات الاختصاص للتعامل مع شكاوى واستفسارات المواطنين حول كيفية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم (17) لسنة 2019 وكذلك القانون رقم (1) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون، واستفسارات المواطنين حول سُبل منح فرص أخرى لتقديم الطلبات وطلبات تيسير إجراءات التصالح، والتي وصلت إلى (2580) شكوى، كما تضمنت الشكاوى الواردة عدد (٦٥٩) شكوى من مواطنين حول التضرر من تعديات بعض المواطنين على الأملاك الشخصية للغير وتعدي البعض الآخر على أراضي أملاك الدولة.

وفيما يتصل بشكاوى العلاوات الخمس، ففي إطار قيام الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بتنفيذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن صرف العلاوات الخمس للمستحقين من أحكام هذا القانون للشهر الثالث على التوالي، فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا ببحث ودراسة (953) شكوى وطلب واستغاثة واردة خلال الشهر، بالإضافة إلى دراسة (١٠٧٧٢) شكوى واردة خلال الأشهر السابقة.

وجاء معظمها بشأن التضرر من عدم الحصول على العلاوات الخمس أو انخفاض قيمتها، وبلغ عدد المستفيدين من فارق العلاوات عدد (879) مواطنا، في حين بلغ عدد غير المستحقين للعلاوات الخمس والمتقدمين بشكاوى للمنظومة (3699) مواطنًا، وفى ذات الوقت جاءت نتائج بحث عدد (1600) شكوى وطلب بشأن انخفاض قيمة العلاوات أنه قد تم حساب العلاوات وصرفها بما يوافق صحيح القانون، علمًا بأن الهيئة قد انتهت من تسجيل وربط المعاش وتحديد دورية صرف المعاش لعدد (319) مواطنًا خلال أكتوبر ممن تقدموا بشكاوى للمنظومة.

وفيما يتعلق بشكاوى الضمان الاجتماعى، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه على صعيد الضمان الاجتماعي والإنساني فقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر أكتوبر 2020 من بحث ودراسة (15.504) شكوى وطلب واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى إصدار وإعادة تفعيل (1500) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، وفي الوقت ذاته بلغ عدد المساعدات التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعى والجمعيات الأهلية بمختلف محافظات الجمهورية (470) مساعدة عاجلة.

وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى، أشار الرفاعي إلى أن فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، نجح في إيداع (10) حالات لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة بينهم (5) أطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج وتقديم خدمات لـ (21) شخصًا آخرين، علمًا بأنه تم إيداع (10) حالات لأشخاص بلا مأوى بالمستشفيات من بينهم 4 حالات بمستشفيات الصحة النفسية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من خلال التنسيقات التى تجريها المنظومة بأجهزة وزارة الصحة المختلفة.

وفي ذات السياق نجح فريق الدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي أيضًا في إيداع 7حالات لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى إيداع حالتين بمستشفيات الصحة النفسية من خلال تنسيق المنظومة بأجهزة وزارة الصحة المختلفة.