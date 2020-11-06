التضامن: ملتزمون بالوفاء بكل مستحقات أصحاب المعاشات

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وأنه يتم صرف المستحقات المالية لصاحب المعاش أو المستفيد بدءا من الشهر التالى لخروجه على المعاش، مُشددةً على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بكل المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات، دون المساس بأى منها.

وفى السياق ذاته، يتم صرف الشهر الأول من المعاش من كشوف يدوية فقط، ويمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين التقدم بطلب لصرف المعاش من إحدى المنافذ التابعة للصندوق، إذ​ يتم إصدار بطاقة صرف آلى ورقم سرى لمستحقى المعاش مجانا بدءا من الشهر التالى، والتى تتيح خدمة الصرف المجانى طوال أيام الشهر من نقاط الصرف المتوفرة بجميع المنافذ المميكنة على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيراً للإجراءات المتبعة لاستفادة المواطنين من تلك الخدمات، وتحسين البنية التحتية للتدفقات المالية فى ظل سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الحكومة المصرية.

وناشدت "التضامن الاجتماعى" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين، وفى حال وجود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمى للوزارة "moss.gov.eg".