إنفوجراف.. مزايا العمالة الوافدة بالسعودية بعد إلغاء نظام الكفيل

وفى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز المزايا التى تحصل عليها العمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفيل. وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هى: خدمة التنقل الوظيفى، وتطوير آليات الخروج والعودة، وتطوير آليات الخروج النهائى.

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