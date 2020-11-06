صور.. مدبولى: مجمع الإصدارات الذكية يضيف لمصر مكانة متميزة فى مبدأ الحوكمة

وخلال اطلاعه على الموقف الحالى للمشروع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء هذا المُجمع، المتخصص فى تصنيع وإصدار كل الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية للوزارات، والهيئات، والمصالح وكل الأجهزة الحكومية وهيئاتها، والفريد من نوعه بما يتضمنه من إدارات ذكية عديدة، يعتبر هو الأحدث فى المجالات التى يختص بها على المستوى العالمى، ويأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأن يتم إنشاء مُجمع للاعتماد عليه، كأداة رئيسية لصالح كل الجهات الحكومية فى متطلبات التحوّل الرقمى لتقديم جميع الحلول التكنولوجية المتكاملة بمجالات الإصدار الذكى بأنواعها؛ سواء كانت وثائق رسمية أو بطاقات ذكية.



كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولى بأن امتلاك مصر لهذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر فى الأداء، وما يضمه من كوادر مصرية شابة قادرة على العمل والإنجاز فى هذه المجالات، يؤكد استمرار السير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز، مما سيكون له الأثر الإيجابى فى إحراز تصنيف عالمى فى هذا المجال يجذب العديد من فرص التعاون المشترك مع الدول الصديقة، كما يؤكد فى الوقت نفسه الدور المهم الذى تلعبه مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

وفى الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع، من الناحية العملية، يُعد من أحدث المشروعات التكنولوجية التى تم تنفيذها مؤخرا، والذى من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خصوصا فى تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أية بيانات تُسهم فى التيسير على صانعى القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.



وحول فكرة إنشاء المشروع والمكونات الرئيسية له، تحدث اللواء سامح العكارى، المشرف العام على تنفيذ المشروع، موضحا فى هذا الصدد أن إنشاء هذا المُجمع جاء بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدراسة إنشاء مُجمع متكامل لتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمُحررات والإصدارات المؤمنة والذكية، بما يشمله ذلك من أوراق مُؤمنة وبطاقات ذكية بأنواعها، فضلا عن تصنيع أوراق البنكنوت اللازمة لطباعة العملات الورقية، مشيرا إلى أنه تم البدء فى الأعمال الإنشائية لهذا المشروع فى نهاية فبراير 2018، وتم الانتهاء من تنفيذه بنهاية عام 2019، واعتبارا من فبراير 2020 تم التأكد من جاهزية المشروع للعمل، ومنذ هذا التاريخ أجريت العديد من الاختبارات والقياسات؛ للتأكد من الكفاءة الفنية والجودة للتكنولوجيا، الفريدة عالميا، المتبعة فى هذا المشروع العملاق.

وقال اللواء سامح العكارى: "لقد ساهم بشكل كبير امتلاكنا لأكثر من 398 براءة اختراع وملكية فكرية داخل المشروع تميزنا فى الوصول خلال وقت وجيز وبحلول مبتكرة متطورة وبالمعايير الدولية فى العديد من الجهات، وفق أعلى معايير التأمين المطلوبة، والتى تليق بالدولة ويستحقها المواطن، وتتوافق مع المخططات التنموية للدولة، وتُجابه أى خلل أو فساد إدارى، نظرا لما يمتلكه المجمع من قدرات مركزية، وآلية يتاح من خلالها التتبع الكامل لكل المراحل منذ تصنيع أى من مخرجات المشروع، حتى يتم وصوله للجهة المستفيدة، والذى تم نقله بشكل كلى للكوادر من شباب الخريجين من مختلف التخصصات، حيث تم تأهيلهم نظريا وعمليا على جميع تلك القدرات ويتولون الآن تقديم جميع الحلول المتطورة.



وأضاف: "نظرا لعدم وجود مثيل علميا متكامل ومتطور تكنولوجيا بهذا القدر من التطور، تيسرت سُبل التعاون دوليا"، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن بعض الدول الصديقة بدأت فى التواصل مع المجمع، للاستفادة من تلك القدرات على مستوى حكوماتها، إذ تجرى حاليا بعض المناقشات والاجتماعات مع ممثلى عدد من الدول كاستعداد مبكر لفتح آفاق التعاون والانتشار الدولى، كما أقام المجمع تحالفا دوليا مع إحدى أكبر المؤسسات فى هذا المجال بمقرها بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير فرص مشروعات وحلول تكنولوجية تُقدم دوليا، فضلا عن الإسراع بالتواجد فى الأسواق العالمية فى وقت وجيز.

وأشار اللواء العكارى إلى أن المشروع يقع على بعد 14 كم من محطة تحصيل رسوم طريق القاهرة – السخنة، على مساحة تصل إلى 570 ألف متر مربع، ويتضمن مجموعة من المنشآت على مساحة 195 ألف متر، وتتمثل فى مركز تجميع وتحليل ومعالجة البيانات "داتا سنتر" من الجيل الثالث، والذى يعتبر هو الأحدث عالمياً، ويقوم باستضافة كل البيانات بالربط المباشر مع الجهات والوزارات والهيئات، التى سيوفر لها المُجمع الحلول التكنولوجية باستخدام أحدث وسائل التأمين "السيبرانى" والذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن المركز يتمتع بسعة هائلة تُمكنه من استيعاب البيانات المتدفقة من جمهورية مصر العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، كما يمكن التوسع فى هذه القدرة الاستيعابية، عن طريق مضاعفة السعة الحالية إن تطلب الأمر ذلك مستقبلا.



كما نوه بأن المشروع يضم كذلك مجمع تصنيع الأوراق المؤمنة والبنكنوت، وهو يعد الأكبر والأحدث عالميا، ومكون من خطين متكاملين ملحق بهما كل مصادر مستلزمات تشغيله، والتى تبدأ أولى مراحله من المواد الخام المتمثلة فى محصول القطن والسليلوز، وانتهاءً بأوراق مؤمنة فى مرحلة ما قبل الطباعة طبقا للغرض من تصنيعها مثل تصنيع مستندات رسمية، أو أوراق بنكنوت وغيرها، ويُتاح من خلال هذا المُجمع توفير كل متطلبات الدولة من تلك المنتجات، لافتا إلى أن هذا المجمع مُلحق به كل الخطوط التكنولوجية للصناعات التكميلية المطلوبة، سواء علامات مائية، أو أنسجة تأمينية، ويتم المراقبة والتحكم من خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات الحديثة، الذى يجعله مُميكنا وآليا بشكل كامل، بما فيها مراقبة الجودة، ومعامل الاختبار المعتمدة لكل مراحله.

وفى الوقت نفسه، نوه العكارى إلى أن المجمع يضم مركز تكنولوجيا صناعة الهولوجرام "ثنائى، وثلاثى، ورباعى الأبعاد" بكل مستلزماته، والذى يتم فيه تصنيع كل أنواع الهولوجرام، الذى يستخدم فى كل الحلول، سواء كان مستقلا كوسائل التأمين الإضافية، أو دمجه ضمن نسيج الإصدارات الورقية، وهو يعد الأحدث والأكبر عالميا.



كما يضم المجمع مركزين للطباعة المؤمنة، يمكنهما طباعة كل وسائل التأمين على الأوراق، التى تم تصنيعها مسبقا، وتتميز بقدرات فريدة فى وسائل التأمين الخاصة بالتصميمات الدقيقة، والتى لا يمكن تزويرها، كما أنها مطابقة لكل المعايير الدولية فى هذا المجال، ويتم استخدامها فى طباعة نماذج جميع المحررات الرسمية، والشهادات الدراسية، وأوراق جوازات السفر.

وقال اللواء العكارى: "يتوافر بالمجمع 3 مراكز لتجهيز ودمج الطبقات البلاستيكية طبقا لأنواع البطاقات المطلوبة، وتتمتع بطاقة هائلة ومنظومة مُميكنة لتوفير البطاقة الخام قبل تخصيص البيانات عليها، وتشمل على سبيل المثال البطاقات التعريفية، وبطاقات الهوية، وبطاقات الدفع "فيزا ـ ماستر"، وبطاقات الدفع المسبق، موضحا أنها تشتمل على خطوط آلية لمراقبة الجودة والتحكم الآلى لتقليل التدخل البشرى.

وأضاف أنه يتوافر أيضا مركزان آخران لتجهيز وتجميع جوازات السفر الإلكترونية "e-Pass" طبقا لمعايير منظمة "الإيكاو"، لافتا إلى نجاح المجمع فى اجتياز كل الاختبارات الفنية، والمعملية، والتأمينية، التى تم إجراؤها لاعتماد مصر رقم 68 عالميا فى امتلاكها لهذا المجال محليا، والاعتراف به دوليا قبل إصداره، وهو يعد من أهم وثائق الإصدارات المؤمنة عالميا، مشيرا فى سياق ذلك أيضا إلى توافر مركزين لتخصيص البيانات على البطاقات والجوازات، وهما من أحدث مراكز تخصيص البيانات على مستوى العالم وأضخمها، وهما مُميكنان بشكل تام، موضحا أنه يتم إصدار الوثيقة النهائية الواردة من المراكز التكنولوجية السابقة دون أى تدخل بشري، ومن خلال دائرة مؤمنة من البيانات الواردة عبر مركز تحليل البيانات بالمجمع "الداتا سنتر"، ليتم الإصدار بشكل أتوماتيكى للبطاقة التعريفية، وبطاقات دفع مسبق، وبطاقات دفع "ميزا، وماستر، وميزة"، بالإضافة إلى جوازات السفر ورخص تسيير المركبات، وغيرها من البطاقات، أو أى إصدارات أخرى يتطلب إصدارها مركزيا.



ويشتمل المُجمع وفقا لما أكده اللواء العكارى، على طابق كامل مخصص للإدارة، ومقسم بداخله كل القطاعات بالمشروع، وتسمح هذه التقسيمات الداخلية بالتواصل المباشر بين كل الكوادر العاملة لتحقيق أعلى مستويات الأداء المنصوص عليها فى علوم الإدارة الحديثة، إلى جانب توافر قاعات للتدريب والمحاكاة.

وأطلع العكارى رئيس مجلس الوزراء على "مبنى تقديم الخدمات المُميكن"، موضحا فى ضوء ذلك أنه تم إضافة هذا المبنى على المشروع كنموذج استرشادى مميكن بشكل كامل، وتم تصميمه ليسع أكثر من 3000 مواطن، أو مستفيد من الخدمات المقدمة بالمجمع من حلول تكنولوجية مختلفة، طبقا للمعايير الدولية الحديثة، والأكثر تقدما، ويرتبط بشكل مباشر ومؤمن بمركز تحليل وتجميع البيانات "داتا سنتر".

كما تطرق العكارى إلى الحديث عن الأنظمة الفنية والتأمين الحديثة، والتى تشمل منظومات عديدة، بداية من مراقبة تليفزيونية "نهارى وليلى"، وتحكم فى الدخول بالبصمة، وإنذار عن وقوع حرائق، ومكافحة حريق وإطفاء آلى، وعوائق وأجهزة تفتيش عن المعادن والحقائب على بوابات الدخول، وأجهزة الكشف عن السيارات ومستشعرات الحركة وكسر الزجاج، فضلا عن مستشعرات لقياس ومراقبة كل المسارات ومصادر التغذية والطاقة بالمشروع، لافتا إلى أن هذه الأنظمة مجمعة بالكامل بغرفة مركزية يتاح من خلالها الاكتشاف المبكر لأى موقف يتعرض له المجمع، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى المعدلات العالمية المطلوبة.

ولفت إلى أن المجمع اجتاز كل إجراءات المراجعة والتقييم من قبل شركتى "فيزا"، و"ماستر" العالميتين، وذلك للحصول على الرخصة الدولية، والاعتماد عليه كمنصة دولية للتصنيع وتخصيص البيانات لكل أنواع بطاقات الدفع التابعة للشركتين.

ويضم المجمع أيضا منشآت أخرى تتمثل فى محطة مياه بها 3 خزانات لسحب30 ألف م3 ومحطة معالجة وصرف لتغذية متطلبات الخطوط التكنولوجية بالمشروع، كما تتوافر محطة غاز طبيعي، ومحطة كهرباء بسعة "40 ميجا"، من أجل توفير متطلبات التشغيل للمجمع، فضلا عن مجموعة القدرات العملاقة لمحولات ومولدات قوى والغلايات والتبريد لنفس الغرض، كما يشمل المشروع مجموعة من المبانى الخدمية، التى تخص عمليات الإطفاء ومصادر الطاقة التبادلية المطلوبة فى حالة حدوث طوارئ.

وأفرد العكارى جانبا من شرحه لسرد أبرز الأنشطة التى قام بها المجمع لمختلف الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات الحكومية، والتى من بينها إنتاج وثائق مؤمنة لرئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، كما تم تصميم وإنتاج جوازات السفر "الدبلوماسى، والخاص، والمهمة" لصالح وزارة الخارجية، بالإضافة إلى إنتاج وثائق مؤمنة لوزارة العدل تتمثل فى عقود الملكية، وشهادات المحاكم، وتوكيلات الشهر العقارى، إلى جانب استضافة الخدمات الخاصة بالوزارة بمركز البيانات الخاص بالمجمع، كما تم إلى جانب ذلك إنتاج العديد من الوثائق المؤمنة لصالح وزارة الداخلية، من بينها جواز السفر الإلكترونى، وبطاقة الهوية الإلكترونية، ورخصة القيادة الإلكترونية، ورخص المركبات، وكل وثائق مصلحة الأحوال المدنية المؤمنة، وغيرها من الوثائق الأخرى.

إلى جانب ذلك، تم إنتاج العديد من الوثائق والمحررات المؤمنة لصالح وزارة المالية، من بينها منظومتا العقود الحكومية، وتأمين الوثائق الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية، فضلا عن إصدار البطاقات الثبوتية للضبطية القضائية، بالإضافة إلى إصدار بطاقة السائح الذكية لصالح وزارة السياحة والآثار، وإصدارات أخرى لوزارات التجارة والصناعة، والكهرباء، والطيران المدنى، بجانب إصدار شهادات الثانوية العامة والفنية، وتشمل "بيان الدرجات، والشهادة الدائمة، وغيرها من بطاقات ذكية للمعلم والطالب"، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشهادات أخرى لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، كما تم إصدار بطاقة ذكية موحدة وغيرها من الوثائق لصالح وزارة النقل، إلى جانب إصدارات تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الصحة والتى من بينها "البطاقات الذكية للتأمين الصحى"، وعدد من الإصدارات لوزارة الشباب والرياضة، والبنك المركزى.