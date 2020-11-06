صور.. مصر الخير: تطوير 14 حضانة فى شمال سيناء

وقعت مؤسسة مصر الخير مؤخرا بروتوكول تعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة لتطوير 50 قاعة داخل 14 حضانة بمناطق مختلفة فى المحافظة.





وشهد توقيع البروتوكول محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، ووقع البروتوكول مدير مديرية التضامن بالمحافظة سعدية محمود حسن، ومحمد راجح مسؤول المشروعات ممثلا عن مؤسسة مصر الخير وممثلى الجمعيات الأهلية.

وأكد المحافظ خلال حفل التوقيع أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة "مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء"، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة، وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة، موضحا أن المشروع يقوم فى مرحلته الأولى بتطوير 14 دار حضانة بمدينة العريش ،حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعى نسبة 95 % ومؤسسة مصر الخير 5% من تكاليف المشروع.



وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين فى بيان لمؤسسة مصر الخير، اليوم الخميس، إن المؤسسة تنفذ تطوير 50 قاعة داخل 14 حضانة داخل مدن محافظة شمال سيناء بمشاركة 10 جمعيات أهلية فى إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم، والذى يشمل تطوير الحضانات داخل 25 محافظة، إذ تقوم مؤسسة مصر الخير بتطوير قاعات داخل الحضانات فى 8 محافظات هى "الوادى الجديد وشمال سيناء والاقصر وقنا والمنيا والسويس والاسماعيلية ومرسى مطروح" وتقوم بتطوير 50 قاعة داخل كل محافظة.

وأكدت عوض أن "مصر الخير" تهدف من خلال تطوير الحضانات الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم فى مرحلة التعليم ما قبل المدرسة وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الاطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم وهذا كفيل برفع درجة اإقبال الأطفال على الالتحاق بالحضانات فى مرحلة ما قبل المدرسة وهذا هدف فى حد ذاته فى ظل إنخفاض نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بالحضانات.



وأشارت عوض إلى أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتجهيز القاعات بالأثاث الخشبى الملائم للأطفال، بالإضافة إلى توفير الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية ما يساهم فى تحقيق نواتج ومخرجات التعلم المختلفة وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدى للنمو العقلى والوجدانى والنفسى السليم للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.

كما تنفذ "مصر الخير" الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفائتهم فى تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للاطفال داخل قاعات الحضانة وبما يمكنهم من رفع وعى أولياء الأمور بأهمية التحاق الطفل بالحضانة وأهمية هذا المرحلة فى بناء شخصية الطفل ومدى تأثيرها على الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للطفل مع عمل تقييم مستمر لكل البرامج والخدمات التى تقدم للطفل أو لفريق العمل داخل الحضانة لضمان استمرار مستوى الجودة المطلوب تطبيقه.



وأكدت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء أن المديرية تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية التى تم تدريب المديرات والمعلمات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.