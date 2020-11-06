صور.. مصر الخير: تطوير 14 حضانة فى شمال سيناء

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وشهد توقيع البروتوكول محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، ووقع البروتوكول مدير مديرية التضامن بالمحافظة سعدية محمود حسن، ومحمد راجح مسؤول المشروعات ممثلا عن مؤسسة مصر الخير وممثلى الجمعيات الأهلية.
وأكد المحافظ خلال حفل التوقيع أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة "مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء"، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة، وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة، موضحا أن المشروع يقوم فى مرحلته الأولى بتطوير 14 دار حضانة بمدينة العريش ،حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعى نسبة 95 % ومؤسسة مصر الخير 5% من تكاليف المشروع.
وقالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين فى بيان لمؤسسة مصر الخير، اليوم الخميس، إن المؤسسة تنفذ تطوير 50 قاعة داخل 14 حضانة داخل مدن محافظة شمال سيناء بمشاركة 10 جمعيات أهلية فى إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم، والذى يشمل تطوير الحضانات داخل 25 محافظة، إذ تقوم مؤسسة مصر الخير بتطوير قاعات داخل الحضانات فى 8 محافظات هى "الوادى الجديد وشمال سيناء والاقصر وقنا والمنيا والسويس والاسماعيلية ومرسى مطروح" وتقوم بتطوير 50 قاعة داخل كل محافظة.
وأكدت عوض أن "مصر الخير" تهدف من خلال تطوير الحضانات الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم فى مرحلة التعليم ما قبل المدرسة وكذلك تطوير القاعات وتجهيزها بما يجعل وجود الاطفال داخلها يمثل متعة تعليمية وترفيهية وتربوية لهم وهذا كفيل برفع درجة اإقبال الأطفال على الالتحاق بالحضانات فى مرحلة ما قبل المدرسة وهذا هدف فى حد ذاته فى ظل إنخفاض نسبة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بالحضانات.
وأشارت عوض إلى أن مؤسسة مصر الخير تقوم بتجهيز القاعات بالأثاث الخشبى الملائم للأطفال، بالإضافة إلى توفير الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية ما يساهم فى تحقيق نواتج ومخرجات التعلم المختلفة وفقًا لمعايير الجودة المحلية والدولية التى تؤدى للنمو العقلى والوجدانى والنفسى السليم للأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.
كما تنفذ "مصر الخير" الأنشطة والبرامج التربوية الملائمة بهدف تنمية وتطوير المعارف والقدرات والمهارات لمديرات ومعلمات وميسرات الحضانة لرفع كفائتهم فى تقديم خدمة تعليمية وتربوية متميزة للاطفال داخل قاعات الحضانة وبما يمكنهم من رفع وعى أولياء الأمور بأهمية التحاق الطفل بالحضانة وأهمية هذا المرحلة فى بناء شخصية الطفل ومدى تأثيرها على الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للطفل مع عمل تقييم مستمر لكل البرامج والخدمات التى تقدم للطفل أو لفريق العمل داخل الحضانة لضمان استمرار مستوى الجودة المطلوب تطبيقه.
وأكدت سعدية محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء أن المديرية تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية التى تم تدريب المديرات والمعلمات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.
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