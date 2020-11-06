الحكومة: لا توجد صفحات على فيسبوك لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تدشين وزارة الإسكان صفحات جديدة على موقع "فيسبوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى، عار تماما عن الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين أى صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لبيع وحدات الإسكان الاجتماعى، وأن تلك الصفحات وهمية ومزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيا، مُوضحةً أن تلك الصفحات وهمية، وغير تابعة للوزارة نهائيا، وأن عملية حجز أو بيع أى من وحدات الإسكان الاجتماعى تتم بشكل مباشر من خلال قنوات الاتصال الرسمية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى، والمتمثلة فى "الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" "facebook.com/SHMFFEG"، والموقع الإلكترونى، ومراكز خدمة العملاء"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات التى تستهدف الاستيلاء على أموالهم بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مُشددةً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مدشنى تلك الصفحات.

وفى سياق متصل، يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق على الرابط التالى "SHMFF.gov.eg"، أو رابط "cservices.shmff.gov.eg"، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعى، عبر رابط "فيس بوك" "www.facebook.com/SHMFFEG"، ورابط يوتيوب www.youtube.com/c/shmffeg" "، فضلاً عن إتاحة 15 مركزا لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء، وهى "15 مايو، السادات، الشروق، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، الوادى الجديد، بنى سويف "إدارة التسكين"، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، بنى سويف الجديدة، محافظة كفر الشيخ، بورسعيد، محافظة المنيا"، كما يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة وهى "1188- 5999 - 5777 – 09007117"، وكذلك خدمة الرسائل القصيرة والتى يمكن التواصل معها عبر رقم 1124.

وناشدت "الإسكان" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حال وجود أى استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمى للوزارة "mhuc.gov.eg".