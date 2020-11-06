صور.. هبوط أرضى بشارع الشمس بحى غرب الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضى أمام العقار رقم 17 بشارع الشمس بمنطقة كرموز، وانتقل مسؤولى الحى إلى موقع البلاغ.
وقالت سحر شعبان، رئيس حى غرب، إنه تم إخطار شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب، لمعاينة موقع الهبوط والتأكد من سلامة المواسير.
وأضافت رئيس حى غرب، أنه تبين من المعاينة أن الهبوط طبيعى، وسلامة مواسير الصرف والمياه، وتم البدء فى أعمال إصلاح وردم موقع الهبوط.
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