العنانى: 600 ألف يورو من الاتحاد الأوروبى لترميم قلعة شالى بسيوة

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد شعيب محافظ مطروح، مشروع ترميم وإعادة إحياء قرية "شالى" الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك بعد عامين من انطلاق أعمال الترميم بدعم من الاتحاد الاوروبى وتنفيذ مجموعة نوعية البيئة الدولية.

كما شهد الافتتاح وفد الاتحاد الأوروبى بمصر، ووفد ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وعدد من السفراء وملحقين ثقافيين يمثلون أنغولا، أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، واشبلي، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، والأردن، ولاتفيا، ونيوزلندا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية وشيوخ قبائل سيوة.

وقال وزير السياحة والآثار إن قلعة شالى خاضعة لقانون الآثار منذ نحو 12 عاما، وهى تعد نموذجا نادرا لمدينة كاملة يرجع تاريخها لـ ٨٠٠ عام، موجها الشكر لجميع العاملين بمشروع الترميم الذى تم بأيدى أبناء الواحة مادة تسمى "الكرشيف" وهى أحجار ملحية توجد فى تلك المنطقة وتمنح المساكن الدفء فى الشتاء والرطوبة فى الصيف.

وأضاف أن مشروع ترميم قرية شالى يأتى استكمالا لأعمال ترميم المسجد العتيق والذى افتتح بعد أعمال ترميمه عام 2015، ومسجد تطندى والذى افتتح بعد أعمال ترميمه عام 2018.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أن المواطن هو هدفنا الأساسى فى مشروعات الوزارة، مشيدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع ترميم قلعة شالى الأثرية بسيوة.

وأشارت إلى أن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب إشراك المجتمعات المحلية فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن سيوة تتميز بالطبيعة الخلابة لجيها محمية سيوة بتنوعها الفريد، والفترة القادمة ستشهد مزيد من العمل لتطوير سيوة والحفاظ عليها وتنميتها، قائلة إن "الربط الناس ببعضهم البعض هو مفتاح التنمية البشرية، وربط الناس بالطبيعة أمر ضرورى للحفاظ على الموارد الطبيعية".

وأضافت أن افتتاح قلعة شالى الأثرية هو البداية لجعل سيوة وجهة سياحية بيئية مشهورة عالميا.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم تنفيذ ذلك من خلال ترميم وصيانة وتكييف استخدام الهياكل والمساحات فى الموقع الأثرى، ورفع مكانة شالى كواحدة من مناطق الجذب السياحى الثقافية الرئيسية فى سيوة، وبناء قدرة السكان المحليين على استعادة ممتلكاتهم باستخدام الطرق التقليدية فى البناء.

بدوره، قال خالد شعيب محافظ مطروح إن يوم افتتاح قلعة شالى الأثرية بعد ترميمها يعد (يوم عيد) لأهالى الواحة لأهميتها التاريخية لهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع العظيم شارك فيه 200 من أبناء سيوة.

ومن جهته، قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه إبراهيم أبو العافية رئيس قسم التعاون الدولى، إن سيوة مكان ساحر فريد من نوعه، حيث تقدم مزيجًا خاصًا بها من الجمال الطبيعى والمواقع التراثية والثقافية التى تم بنائها ورعايتها من قبل المجتمع الذى عاش هنا لأجيال.

وعبر برجر عن فخره لتشجيع الاتحاد الأوروبى لنهج مستدام للحفاظ على التراث، يجذب المزيد من السياحة، ويفيد المجتمع المحلى الذى يوفر فرصُا أفضل للنمو الاقتصادى المستدام ، مشيرا إلى أن المبادرة اثبتت من خلال تنفيذها أن الحفاظ على المواقع التراثية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات البيئية والصحية يحسن الظروف المعيشية ويحفز الاقتصادات المحلية.

وتقع واحة سيوة بمكان نائى من الصحراء الغربية، ويعتبر الصرح الأثرى الأكثر وضوحا بها هو قلعة شالى أو مدينة شالى الأثرية، والتى إقامتها فى عهد المماليك، (حوالى عام 1200 ميلادية)، وذلك لصد الغزاة، حيث تم بناء القلعة باستخدام خامات البناء التقليدية المحلية "الكرشيف" وهو حجر مكون من الملح والطفلة والذى يوجد عادة بسيوة، وعندما استقرت مصر فى عهد محمد على باشا (1805 الى 1849) لم تعد هناك حاجة لسكان سيوة للتقيد بحدود مستوطنة محصنة، وهُجِرَت مدينة شالى القديمة، كما بنى سكانها منازلهم فى المناطق الأكثر اتساعا، المحيطة بالواحة، وقاموا بتفكيك الأبواب والنوافذ، وعناصر حيوية أخرى من منازلهم فى شالى القديمة، حيث دفع هذا التدهور المطرد للقلعة مع مر السنين، إلى المزيد من الإهمال التام لمنازلها المهجورة.