معلومات الزراعة يصدر انفوجراف الحصاد الأسبوعي ..إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالوادي الجديد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 30 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية، إن ذلك يأتي ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركز، والتي تعتمد بشكل أساسي على الاستفادة من كافة العاملين بالمركز، وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، لتحسين الأداء، للمساهمة الفعالة ضمن المنظومة الإعلامية لوزارة الزراعة.

وألقى العدد الأسبوعي الضوء على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى محافظة الغربية، حيث افتتح الإدارة البيطرية بكفر الزيات، ومركز ارشادي بطنطا، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كما تفقدا مركزين لتجميع الألبان، ومصنع لإنتاج عجينة الياسمين.

كما عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها السابع والعشرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة وزير الزراعة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارتين، وذلك لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.

وبحث وزير الزراعة أيضا مع سفير دولة جنوب السودان بالقاهرة أوجه التعاون الزراعي بين البلدين، وخاصة الإنتاج الحيواني وإنشاء مزرعة نموذجية نباتية حيوانية سمكية، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لإعادة أحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد، حيث يستهدف البروتوكول إنشاء نموذج ناجح، قابل للتطبيق على مستوى كافة محافظات مصر، للتوسع في زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعي، وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة.

كما بحث وزير الزراعة مع محمد منار وزير الطيران المدني، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأرصاد الجوية وتطبيقات المناخ، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المعنيين من الوزارتين.

وخلال ذات الأسبوع أيضا، أعلنت الوزارة عن فتح السوق اليابانية أمام محاصيل الموالح المصرية بعد مفاوضات جادة استمرت على مدار العام الماضي، وكذلك ارتفع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 4 ملايين و532 ألفا و745 طنا من الحاصلات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل والباذنجان.

واعتمد مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة، 576 مليون جنيه لـ 3700 مستفيد ولتسمين وتغذية 37 ألف رأس ما بين محلية ومستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو، كما نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ندوة علمية بعنوان "سياسات وبرامج ترشيد استخدام مياه الري في الزراعة"، في سبيل التوسع في حملات التوعية والإرشاد للمزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديثة، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية وزيادة دخل المزارعين.

وأعلن قطاع الارشاد الزراعي، الانتهاء من جمع وتدوير قش الأرز من مساحة مليون و84 ألفا و733 فدانا، حيث بلغت كمية القش 2 مليون و46 ألفا و721 طنا، وبلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز 731 موقعا في 6 محافظات، حيث تم كبس 851 ألفا و796 طنا، وتم فرم 537 ألفا و731 طنا، وتم تشوين كميات القش الناتجة من مساحة 336 ألفا و644 فدانا، وعمل 749 كومة سمادية لإنتاج السماد العضوي، وكذلك تم إنتاج 2397 طن أعلاف غير تقليدية بمحافظة كفر الشيخ.

كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حصاد ما تم إنجازه من أنشطة، خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار 272 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلا عن الموافقة على تسجيل 151 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 95 محلية، و56 مستوردة، مع استمرار تكثيف المتابعات الميدانية بلجان مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وحملات التفتيش على صناعة الأعلاف وتداولها فضلًا عن إصدار 14 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية جديدة طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وتمكنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية من ضبط 163 طنا و578 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية، حيث تمثلت الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وتم تحرير 783 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتهم، كما تم تحصين أكثر من 4.9 مليون رأس ماشية على مستوى الجمهورية، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن الحملة التي تم إطلاقها في 19 سبتمبر الماضي.

ونفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدورة التدريبية الثالثة تحت عنوان "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش" بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية دورة تدريبية بعنوان "تأهيل حديثي التخرج لافتتاح عيادات للحيوانات الأليفة" خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري بالمعمل الفرعي للمعهد ببني سويف، استفاد منها 42 متدربا من حديثي التخرج في كليات الطب البيطري بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا.