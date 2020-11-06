الحكومة تستقبل 22 ألف شكوى بسبب القمامة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأوضح مدير المنظومة الاستمرار في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق الواتس آب (WhatsApp) لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي (22) ألف رسالة وصورة خلال الشهر الماضى لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى (2381) شكوى، تم توجيهها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 75% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى. وقد برزت جهود محافظات القليوبية، بورسعيد، البحيرة، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط، والقاهرة بنسب إنجاز متميزة في سرعة الاستجابة وإزالة أسباب الشكوى التى تقع فى نطاق اختصاصها.

وحول الشكاوى من بعض مراكز الدروس الخصوصية، فقد استقبلت المنظومة 169 شكوى خلال الشهر الماضى من مواطنين بشأن استئناف بعض مراكز الدروس الخصوصية للعمل وتكدس الطلبة داخل هذه المراكز، الأمر الذي ينذر بإعادة انتشار فيروس كورونا حيث اضطلعت المنظومة بسرعة التوجيه والمتابعة مع الجهات المختصة، للتوجيه بتطبيق القانون بإغلاق هذه المراكز فورًا مع تامين وزارة الداخلية لتنفيذ الإغلاق.

وفيما يتعلق بشكاوى القروض والمعاملات المالية، أضاف الرفاعي أن المنظومة تلقت 941 شكوى من مواطنين حول احتساب غرامات تأخير وفوائد عن فترة الإعفاء عن سداد أقساط القروض لمدة ستة أشهر ضمن إجراءات الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال مجابهة جائحة كورونا، حيث اضطلعت المنظومة بالتنسيق مع البنك المركزى المصري وبنك ناصر الاجتماعى لفحص الفائدة المقررة علي كل شاكى والتواصل معه هاتفيًا وموافاته بنتيجة الفحص، وفي ذات السياق تم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعمال شئونها مع شركات التمويل الخاصة، وبما يتناسب مع طبيعة كل شركة والعقد المبرم بين العميل وشركة التمويل.