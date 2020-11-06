انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 6/11/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020، والتي تضمنت مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات و تتناسب مع كافة المؤهلات، ونتابع الآن من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم.

في متابعة مستمرة لتقديم جديد الوظائف الشاغرة على مصر فايف، نتابع اليوم عرض إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 6/11/2020، والتي اشتملت على عدد كبير من فرص العمل المختلفة من مندوبين ومدرسين ومحاسبين وعمال وفنيين وسائقين وأخصائيين وأطباء وصيادلة ومحامين و شيفات وأمناء مخازن وإداريين وطباخين وعمالة منزلية ومهندسين وسكرتارية وغيرها من الوظائف المتميزة، وذلك للعمل بكبرى الشركات والمصانع والهيئات، ونستعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة في كبرى الشركات.

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 6/11/2020

وظائف خالية بمجموعة باسم ماركت لجميع المؤهلات. وظائف شاغرة بشركة مقاولات كبرى. مطلوب مندوبين لشركة تجارية كبرى. فرص عمل للجنسين بشركة أثاث كبرى. وظائف خالية بشركة مستلزمات كبرى بالمهندسين. مطلوب مهندسين لشركة كبرى تعمل في مجال البترول والتوريدات. وظائف خالية بصيدلية كبرى بالدقي.

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ونتابع الآن بالصور عرض إعلانات وظائف جريدة الوسيط لليوم الجمعة 6/11/2020 على مصر فايف.